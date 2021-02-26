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Здравоохранение 26.02.2021 21:19

Аргентинская лаборатория заявила о намерении производить "Спутник V" на территории страны

Аргентинская лаборатория "Ричмонд" намерена производить вакцину "Спутник V", говорится в письме, опубликованном в пятницу руководством лаборатории в газете "Насьон" и других аргентинских СМИ.

"Сообщаем о подписании меморандума о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), который представляет Национальный исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, о развитии сотрудничества между сторонами, целью которого является налаживание производства вакцины против COVID-19 в Аргентине", - говорится в документе.

"Насьон" отмечает, что меморандум о взаимопонимании подписан в Москве представителем РФПИ Тагиром Ситдековым и руководителем лаборатории "Ричмонд" Марсело Фигейрасом.

Лаборатория "Ричмонд" располагает производственными мощностями и научной базой в Буэнос-Айресе, напоминает издание.

К настоящему моменту Аргентина получила 1,22 млн доз российского "Спутника V".

С начала пандемии коронавируса в этой стране зафиксировано более 2 млн случаев заболевания COVID-19, скончались почти 52 тыс. человек.

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Тэги: АРГЕНТИНА, СПУТНИК/V, ПРОИЗВОДСТВО, ЛОКАЛИЗАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]