Аргентинская лаборатория "Ричмонд" намерена производить вакцину "Спутник V", говорится в письме, опубликованном в пятницу руководством лаборатории в газете "Насьон" и других аргентинских СМИ.
"Сообщаем о подписании меморандума о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), который представляет Национальный исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, о развитии сотрудничества между сторонами, целью которого является налаживание производства вакцины против COVID-19 в Аргентине", - говорится в документе.
"Насьон" отмечает, что меморандум о взаимопонимании подписан в Москве представителем РФПИ Тагиром Ситдековым и руководителем лаборатории "Ричмонд" Марсело Фигейрасом.
Лаборатория "Ричмонд" располагает производственными мощностями и научной базой в Буэнос-Айресе, напоминает издание.
К настоящему моменту Аргентина получила 1,22 млн доз российского "Спутника V".
С начала пандемии коронавируса в этой стране зафиксировано более 2 млн случаев заболевания COVID-19, скончались почти 52 тыс. человек.
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