Саркисян встретится с Гаспаряном

Президент Армении Армен Саркисян в пятницу посетил Главный штаб (ГШ) ВС республики.

Как сообщает пресс-служба президента, состоялась встреча Саркисяна и начальника ГШ ВС Оника Гаспаряна.

Детали встречи не приводятся.

В минувший четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства республики. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении Гаспаряна.

В администрации президента накануне заявляли, что у президента есть трехдневный срок для принятия решения по ходатайству Пашиняна об освобождении Гаспаряна от должности начальника Главного штаба Вооруженных сил, однако никто не должен вовлекать президента во внутриполитические процессы в условиях режима военного положения.