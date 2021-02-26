Россия должна нести ответственность за действия в Украине - Байден

Вашингтон и далее будет стараться привлечь Россию к ответственности за "агрессивные действия" на территории Украины, заявил в пятницу президент США Джо Байден.
"Мы будем продолжать работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за насилие и агрессию в Украине", - говорится в заявлении Байдена, приуроченном к семилетней годовщине присоединения Крыма к России.
Он отметил, что США "никогда не признают предполагаемую аннексию полуострова".
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