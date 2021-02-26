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Дальнее зарубежье 26.02.2021 18:35

Россия должна нести ответственность за действия в Украине - Байден

Вашингтон и далее будет стараться привлечь Россию к ответственности за "агрессивные действия" на территории Украины, заявил в пятницу президент США Джо Байден.

"Мы будем продолжать работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за насилие и агрессию в Украине", - говорится в заявлении Байдена, приуроченном к семилетней годовщине присоединения Крыма к России.

Он отметил, что США "никогда не признают предполагаемую аннексию полуострова".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, РОССИЯ, УКРАИНА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]