Россия должна нести ответственность за действия в Украине - Байден

Вашингтон и далее будет стараться привлечь Россию к ответственности за "агрессивные действия" на территории Украины, заявил в пятницу президент США Джо Байден.

"Мы будем продолжать работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за насилие и агрессию в Украине", - говорится в заявлении Байдена, приуроченном к семилетней годовщине присоединения Крыма к России.

Он отметил, что США "никогда не признают предполагаемую аннексию полуострова".