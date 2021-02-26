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"Британский" штамм COVID-19 в Бельгии стал доминирующим

Власти Бельгии констатируют, что "британский" штамм приобрел в стране наибольшее распространение, пишут в пятницу западные СМИ.

"По нашим оценкам, на этой неделе в 53% случаях заражения инфекцией (COVID-19) причиной стал "британский" штамм, в сравнении с 38% на прошлой неделе", - цитируют СМИ бельгийского вирусолога Стивена Ван Гюхта.

Премьер-министр страны Александр де Кроо, в свою очередь, отметил, что "ситуация в стране очень болезненная", в том числе из-за большего количества госпитализаций.

Де Кроо также заверил, что речи об ослаблении ограничительных мер не идет. По его словам, такие действия были бы "безответственными".

Рост заражений COVID-19 в королевстве вырос на этой неделе на 24% по сравнению с показателями прошлой недели. Отмечается, что другие штаммы коронавируса, южноафриканский и бразильский, в Бельгии не распространены: они выявлены у 2,2% и 0,9% пациентов соответственно.

"Британский" штамм коронавируса признан экспертами более заразным.

С момента начала пандемии COVID-19 в Бельгии было зарегистрировано почти 764 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 22 тыс. пациентов умерли от последствий заражения инфекцией, 52 тыс. полностью выздоровели.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, КОРОНАВИРУС, ШТАММ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]