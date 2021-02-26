Пентагон подтвердил, что истребители ВВС США уничтожили девять объектов в Сирии

Представитель минобороны США Джон Кирби в пятницу подтвердил, что два американских истребителя F-15 уничтожили девять объектов сирийских ополченцев, которых поддерживает Иран.

"Два истребителя F-15E Strike Eagles уничтожили девять объектов, которые использовались поддерживаемыми Ираном силами на востоке Сирии", - сказал Кирби на брифинге в пятницу.

Он отметил, что авиаудар был осуществлен на основании разведданных, полученных американскими военными, которым помогали иракские и курдские партнеры.

По информации западных СМИ, пресс-секретарь Белого Дома Дженнифер Псаки в свою очередь заявила, что цели были выбраны для защиты военнослужащих США.

"Президент предпринял эти меры для защиты американского контингента. Цели были выбраны для того, чтобы сократить возможность новых нападений в ближайшие недели", - цитируют СМИ Псаки.