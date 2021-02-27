Правительство Эстонии ужесточило ограничения из-за распространения коронавируса

Правительство Эстонии на интернет-заседании в пятницу ужесточила ограничения для различных сфер жизни, чтобы взять под контроль все ускоряющееся распространение коронавирусной инфекции.

"Правительство, учтя рекомендации ученых и взвесив все обстоятельства, ввело по всей Эстонии дополнительные ограничения, поскольку в последние недели быстро росло как число заразившихся коронавирусом, так и число госпитализированных. Целью правительства является обеспечить больницам возможность принимать новых больных и продолжать плановое лечение", - сообщила премьер-министр через правительственную пресс-службу.

Новые требования будут действовать до 28 марта.

В учебных зданиях общеобразовательных школ с 1 по 28 марта обычная учебная работа будет сохранена только для учащихся 1-4 классов. Запрет на пребывание в учебных зданиях с понедельника распространяется также на профессиональные учебные заведения, прикладные вузы и университеты.

Ограничения не распространяются на школы, большинство учащихся в которых нуждаются в усиленной или особой поддержке, а также на занятия для людей с особыми потребностями.

С 3 марта начнет действовать правило, в соответствии с которым вместе с наставником в одной группе может быть не больше 10 человек, ранее было 50.

Спортивные соревнования и спортивные и пропагандирующие здоровый образ жизни мероприятия, как правило, не разрешены.

Также с 3 по 28 марта не разрешено находиться и передвигаться в заведениях развлекательной сферы, например, в казино, ночных клубах, кегельбанах и бильярдных, детских игровых комнатах, музеях и выставочных залах. Не разрешено находиться в предназначенных для публичного использования банях, СПА, бассейнах и водных центрах.

"Правительство ввело дополнительные меры, поскольку коронавирус широко распространяется по всей Эстонии и интенсивность заболеваемости очень высока", подчеркивается в сообщении.

В Эстонии второй день подряд устанавливаются антирекорды заболеваемости. Так, в четверг было зарегистрировано 1 154 инфицированных, в пятницу 1 204. До этого ежедневные показатели на протяжении двух последних недель составляли из расчета на 100 000 человек 887,75 заболевших.

На растущее распространение коронавируса три недели подряд указывают также исследования сточных вод.

При этом в стране закончились антиковидные вакцины.

"Вакцины у департамента здоровья на нуле. Нет смысла создавать впечатления, что вакцины где-то застряли. У департамента здоровья их нет, так как на складе они на нуле", сообщил в пятницу на пресс-конференции руководитель департамента здоровья Юллар Ланно (Ullar Lanno).