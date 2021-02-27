Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0661 RUR   0.0229 GBR   2.3748 TRY   0.2298

Цена на нефть

25.02 $/bbl   WTI 63.53 0.31 Brent 66.88 -0.16

Погода в Баку

  ночь день

Регион 27.02.2021 09:43

Байден после удара США по Сирии советует Ирану быть осторожнее

Президент США Джо Байден предупредил Иран, что тот не может безнаказанно действовать на мировой арене.

"Нельзя действовать безнаказанно, нужно быть осторожнее", - приводят западные СМИ слова, сказанные Байденом журналистам об Иране. Президент комментировал недавний американский удар по проиранским формированиям в Сирии.

О нанесении ВВС США удара на востоке Сирии по инфраструктуре сирийских вооруженных группировок, которых поддерживает Иран, стало известно в ночь на 26 февраля. Согласно сообщению Пентагона, удары были санкционированы "в ответ на недавние нападения на персонал США и международной коалиции в Ираке и на продолжающиеся угрозы в адрес этого персонала". Удар в Сирии был нанесен после "консультации с партнерами по коалиции", сообщил представитель Пентагона.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, БАЙДЕН, ИРАН


Похожие новости


Байден "с нетерпением" ждет голосования республиканцев по делу об импичменте Трампу США смогут вакцинировать 300 млн американцев к концу июля - Байден Байден разрешил трансгендерам служить в армии США Инаугурация Байдена собрала больше зрителей, чем инаугурация Трампа в 2017 году Байден не собирается устраивать "перезапуск" отношений с РФ, готовит новые меры в ответ на ее "агрессивные действия" Байден предложит продлить СНВ-3 на пять лет

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]