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Дальнее зарубежье 27.02.2021 10:59

Саудовская Аравия отвергла выводы доклада американской разведки по убийству журналиста Хашкаджи

Эр-Рияд решительно отвергает положения доклада американкой разведки, представленного Конгрессу США, касающиеся убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, считает приведенную в докладе оценку руководства страны неприемлемой, говорится в заявлении МИД королевства.

"Это преступление было совершено группой лиц, которые нарушили все соответствующие правила и полномочия органов, в которых они работали. Соответствующие органы Королевства приняли все возможные меры в рамках нашей правовой системы для обеспечения надлежащего расследования действий этих лиц и обеспечения правосудия. Соответствующие лица были осуждены и приговорены судами Королевства, и эти приговоры были одобрены семьей Джамаля Хашкаджи", - заявил МИД.

Министерство "отвергло доклад" и "с прискорбием" подчеркнуло, что "отвергает любые меры, посягающие на его руководство, суверенитет и независимость судебной системы".

В то же врем, в заявлении говорится, что Саудовскую Аравию и США связывает прочное партнерство, которое "процветает на протяжении почти восьми десятилетий на основе взаимного уважения". Эр-Рияд "ждет сохранения прочных основ этого устойчивого стратегического партнерства".

Как сообщил телеканал CNN, в Управлении директора национальной разведки США полагают, что операцию, в рамках которой был убит Хашкаджи, одобрил лично наследный принц Саудовской Аравии.

"Согласно нашей оценке, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман одобрил операцию в Стамбуле (Турция) по захвату или убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи", - говорится в докладе разведслужбы США, отрывки из которого приводит CNN.

В нем говорится, что "с 2017 года у наследного принца был абсолютный контроль над органами безопасности и разведки королевства, в связи с чем крайне маловероятно, что официальные лица Саудовской Аравии провели операцию подобного характера без согласия наследного принца".

Президент США Джо Байден в среду заявил, что ознакомился с докладом. Хашкаджи, работавший для американского издания The Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

По версии Эр-Рияда, Хашкаджи был убит саудовскими агентами в ходе операции, спланированной двумя помощниками наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, причем помощники теперь уволены, а сам принц к убийству не причастен.

Глава госдепа США Энтони Блинкен объявил в пятницу о введении визовых ограничений в отношении 76 подданных Саудовской Аравии, которые, по мнению Вашингтона, имеют отношение к убийству журналиста.

"Президент Байден дал ясно понять, что сотрудничество (с Саудовской Аравией - ИФ) должно отражать американские ценности. В этой связи мы четко заявили о необходимости положить конец экстерриториальным угрозам и нападениям Саудовской Аравии на активистов, диссидентов и журналистов. США не потерпят этого", - заявил госсекретарь.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, США, ДОКЛАД, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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