Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0661 RUR   0.0229 GBR   2.3748 TRY   0.2298

Цена на нефть

25.02 $/bbl   WTI 63.53 0.31 Brent 66.88 -0.16

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 27.02.2021 12:48

AstraZeneca планирует разработать новое поколение вакцины к осени текущего года

Фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом намерены к осени текущего года создать новое поколение вакцины, которая позволит бороться с новыми вариантами коронавируса, сообщил исполнительный директор британского отделения компании Мене Пангалос на телефонном брифинге.

"Мы очень хотим попробовать сделать что-то к осени, то есть, уже в этом году", - сказал он, добавив, что график включает лабораторные работы, а также клинические исследования, необходимые для тестирования новых видов препарата.

"Когда у нас будет следующий вариант, все будут в курсе, и, надеюсь, он будет более простым", - отметил Пангалос.

В свою очередь директор Оксфордской вакцинной группы Эндрю Поллард сказал, что вакцина будет эффективно работать против британского варианта, который уже распространяется по всему миру.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ВАКЦИНА, ПОКОЛЕНИЕ, ВАРИАНТЫ


Похожие новости


Вакцина Pfizer и BioNTech от коронавируса первой в мире получила разрешение ВОЗ Аналитики оценивают рынок вакцин от коронавируса более чем в $10 млрд в год Вакцина Glaxo от Эболы признана безопасной по итогам первых испытаний

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]