AstraZeneca планирует разработать новое поколение вакцины к осени текущего года

Фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом намерены к осени текущего года создать новое поколение вакцины, которая позволит бороться с новыми вариантами коронавируса, сообщил исполнительный директор британского отделения компании Мене Пангалос на телефонном брифинге.
"Мы очень хотим попробовать сделать что-то к осени, то есть, уже в этом году", - сказал он, добавив, что график включает лабораторные работы, а также клинические исследования, необходимые для тестирования новых видов препарата.
"Когда у нас будет следующий вариант, все будут в курсе, и, надеюсь, он будет более простым", - отметил Пангалос.
В свою очередь директор Оксфордской вакцинной группы Эндрю Поллард сказал, что вакцина будет эффективно работать против британского варианта, который уже распространяется по всему миру.
Президенты Азербайджана и Турции обсудили по телефону дальнейшее сотрудничество
Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Карабахе
Азербайджан предлагает усилить многостороннее сотрудничество в формате ГУАМ - Алиев
Азерлотерея передана под управление турецкой компании
Беларусь с 1 марта повысит экспортные пошлины на нефть на 13%
Россия предлагает Испании в перспективе закупать у нее водород
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Президент Киргизии 2 марта отправится с визитом в Казахстан
Митинг с требованием отставки Пашиняна проходит в центре Еревана
Новозеландский город Окленд будет изолирован из-за выявленного заражения коронавирусом
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Кредиты всем от 14.9% от Yelo Bank
В AccessBank назначены новые Исполнительные Директора
Bakcell запустила интернет-пакет для работы и обучения онлайн
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви