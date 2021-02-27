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Регион 27.02.2021 13:40

В столице Грузии оппозиционеры установили палатки перед парламентом

Сторонники грузинской оппозиции, прибывшие в Тбилиси накануне из регионов, установили на небольшой площади перед парламентом 11 палаток и провели в них ночь.

"Палатки у парламента - это часть нашей борьбы против антинародного режима. Это наше законное право выражения протеста. В случае необходимости мы установим палатки и на проезжей части проспекта Руставели", - заявил журналистам один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Заал Удумашвили.

Полиция пока не препятствует действиям оппозиционеров, однако не позволяет им устанавливать палатки на проезжей части проспекта Руставели.

Накануне лидеры и сторонники оппозиции провели в центральной части Тбилиси шумную, но немногочисленную манифестацию. По разным оценкам, в ней участвовали от одной до двух тысяч человек. Манифестанты требовали освобождения из заключения председателя ЕНД Никанора Мелия и назначения новых парламентских выборов. Лидеры оппозиции заявили, что в течение ближайших двух недель власти должны выполнить их требования, в противном случае протест будет более радикальным. В течение ближайших двух недель оппозиционеры намерены пикетировать здания парламента, Госканцелярии, МВД и городского суда.

В свою очередь представители правящей партии "Грузинская мечта" заявили журналистам, что участвующие в акциях протеста в Тбилиси являются лидерами и активистами оппозиционных партий, но рядовые граждане их не поддерживают.

"У радикальной оппозиции во главе с бывшим президентом Михаилом Саакашвили сегодня нет поддержки среди населения", - заявил журналистам один из лидеров "Грузинской мечты", первый вице-спикер парламента Георгий Вольский.

По его словам, происходящие в последние дни выступления оппозиции организованы бывшим президентом Саакашвили, который хочет "не просто вернуться в Грузию, а вернуться во власть в Грузии".

При этом он отметил, что правящая партия готова вести переговоры с оппозицией по стабилизации политической ситуации, но не по вопросу назначения новых парламентских выборов.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ОППОЗИЦИЯ, АКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]