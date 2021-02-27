В столице Грузии оппозиционеры установили палатки перед парламентом

Сторонники грузинской оппозиции, прибывшие в Тбилиси накануне из регионов, установили на небольшой площади перед парламентом 11 палаток и провели в них ночь.
"Палатки у парламента - это часть нашей борьбы против антинародного режима. Это наше законное право выражения протеста. В случае необходимости мы установим палатки и на проезжей части проспекта Руставели", - заявил журналистам один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Заал Удумашвили.
Полиция пока не препятствует действиям оппозиционеров, однако не позволяет им устанавливать палатки на проезжей части проспекта Руставели.
Накануне лидеры и сторонники оппозиции провели в центральной части Тбилиси шумную, но немногочисленную манифестацию. По разным оценкам, в ней участвовали от одной до двух тысяч человек. Манифестанты требовали освобождения из заключения председателя ЕНД Никанора Мелия и назначения новых парламентских выборов. Лидеры оппозиции заявили, что в течение ближайших двух недель власти должны выполнить их требования, в противном случае протест будет более радикальным. В течение ближайших двух недель оппозиционеры намерены пикетировать здания парламента, Госканцелярии, МВД и городского суда.
В свою очередь представители правящей партии "Грузинская мечта" заявили журналистам, что участвующие в акциях протеста в Тбилиси являются лидерами и активистами оппозиционных партий, но рядовые граждане их не поддерживают.
"У радикальной оппозиции во главе с бывшим президентом Михаилом Саакашвили сегодня нет поддержки среди населения", - заявил журналистам один из лидеров "Грузинской мечты", первый вице-спикер парламента Георгий Вольский.
По его словам, происходящие в последние дни выступления оппозиции организованы бывшим президентом Саакашвили, который хочет "не просто вернуться в Грузию, а вернуться во власть в Грузии".
При этом он отметил, что правящая партия готова вести переговоры с оппозицией по стабилизации политической ситуации, но не по вопросу назначения новых парламентских выборов.
Президенты Азербайджана и Турции обсудили по телефону дальнейшее сотрудничество
Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Карабахе
Азербайджан предлагает усилить многостороннее сотрудничество в формате ГУАМ - Алиев
Азерлотерея передана под управление турецкой компании
Беларусь с 1 марта повысит экспортные пошлины на нефть на 13%
Россия предлагает Испании в перспективе закупать у нее водород
Летняя Олимпиада в Токио должна проводиться со зрителями, считает глава оргкомитета
AstraZeneca планирует разработать новое поколение вакцины к осени текущего года
Число заражений COVID-19 в мире превысило 113,4 млн, число жертв - 2,5 млн - университет Хопкинса
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Кредиты всем от 14.9% от Yelo Bank
В AccessBank назначены новые Исполнительные Директора
Bakcell запустила интернет-пакет для работы и обучения онлайн
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви