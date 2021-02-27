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В Южной Корее за первый день вакцинации прививку получили более 18,5 тыс. человек

В Южной Корее началась общенациональная кампания вакцинации против COVID-19, и в первый день первую дозу прививки получили более 18,5 тыс. человек, сообщают в субботу южнокорейские СМИ.

"В течение пятницы по меньшей мере 18489 медицинских работников, сотрудников и постояльцев домов престарелых получили вакцину AstraZeneca", - заявил министр по внутренним делам и безопасности Чон Хэ Чхоль.

По его словам, сообщений о конкретных побочных реакциях у пациентов, получивших вакцины, за исключением легких симптомов, таких как головные боли и лихорадка, не было.

Кроме того, в субботу в Сеуле начали вакцинацию и препаратом Pfizer. Первая партия из 58,5 тыс. доз вакцины Pfizer прибыла в Южную Корею в пятницу, а еще 500 тыс. доз ожидаются в начале третьей недели марта.

Всего в стране заразились коронавирусом COVID-19 более 89,3 тыс. человек, скончались - более 1,5 тыс.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]