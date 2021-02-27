Летняя Олимпиада в Токио должна проводиться со зрителями, считает глава оргкомитета

Олимпийские игры в Токио, перенесенные на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса, должны проводиться перед зрителями на трибунах, заявила в интервью газете "Асахи симбун" глава оргкомитета Олимпийских Игр Сейко Хасимото.

"Когда мы думаем о возможности проведения Олимпиады без болельщиков на трибунах, спортсмены определенно задаются вопросом, почему нет болельщиков только на Олимпийских и Паралимпийских играх тогда, когда на других соревнованиях допускается присутствие зрителей", - сказала Хасимото.

По ее словам, финальное решение, будут ли зрители присутствовать на трибунах, примут, исходя из ситуации с коронавирусом. Этот вопрос будет обсуждаться на предстоящей неделе на встрече официальных лиц МОК, оргкомитета и Японии.

Она также отвергла опасения относительно того, что Олимпийские игры вновь перенесут, хотя бы потому, что это тяжело с финансовой точки зрения.

"Отсрочка Олимпиады на год привела к большим расходам, что, естественно, вызвало критику (со стороны общественности - ИФ). Потребуется огромное количество энергии, чтобы снова принять решение отложить это. Такой шаг никогда не получит поддержки японской общественности", - заявила Хасимото.

Ожидается, что эстафета Олимпийского огня начнется 25 марта в тренировочном футбольном центре в Фукусиме, а затем пройдет по территории всех остальных 46 префектур, после чего огонь будет доставлен на церемонию открытия, намеченную на 23 июля.

Олимпиада в Токио была запланирована на 2020 год, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли. Планируется, что Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.