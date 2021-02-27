Летняя Олимпиада в Токио должна проводиться со зрителями, считает глава оргкомитета

Олимпийские игры в Токио, перенесенные на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса, должны проводиться перед зрителями на трибунах, заявила в интервью газете "Асахи симбун" глава оргкомитета Олимпийских Игр Сейко Хасимото.
"Когда мы думаем о возможности проведения Олимпиады без болельщиков на трибунах, спортсмены определенно задаются вопросом, почему нет болельщиков только на Олимпийских и Паралимпийских играх тогда, когда на других соревнованиях допускается присутствие зрителей", - сказала Хасимото.
По ее словам, финальное решение, будут ли зрители присутствовать на трибунах, примут, исходя из ситуации с коронавирусом. Этот вопрос будет обсуждаться на предстоящей неделе на встрече официальных лиц МОК, оргкомитета и Японии.
Она также отвергла опасения относительно того, что Олимпийские игры вновь перенесут, хотя бы потому, что это тяжело с финансовой точки зрения.
"Отсрочка Олимпиады на год привела к большим расходам, что, естественно, вызвало критику (со стороны общественности - ИФ). Потребуется огромное количество энергии, чтобы снова принять решение отложить это. Такой шаг никогда не получит поддержки японской общественности", - заявила Хасимото.
Ожидается, что эстафета Олимпийского огня начнется 25 марта в тренировочном футбольном центре в Фукусиме, а затем пройдет по территории всех остальных 46 префектур, после чего огонь будет доставлен на церемонию открытия, намеченную на 23 июля.
Олимпиада в Токио была запланирована на 2020 год, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли. Планируется, что Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Президенты Азербайджана и Турции обсудили по телефону дальнейшее сотрудничество
Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Карабахе
Азербайджан предлагает усилить многостороннее сотрудничество в формате ГУАМ - Алиев
Азерлотерея передана под управление турецкой компании
Беларусь с 1 марта повысит экспортные пошлины на нефть на 13%
Россия предлагает Испании в перспективе закупать у нее водород
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Президент Киргизии 2 марта отправится с визитом в Казахстан
Митинг с требованием отставки Пашиняна проходит в центре Еревана
Новозеландский город Окленд будет изолирован из-за выявленного заражения коронавирусом
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Кредиты всем от 14.9% от Yelo Bank
В AccessBank назначены новые Исполнительные Директора
Bakcell запустила интернет-пакет для работы и обучения онлайн
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви