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Регион 27.02.2021 14:29

Президент Армении проводит встречу с главой Генштаба - источники

Президент Армении Армен Саркисян в субботу встречается с начальником Главного штаба (ГШ) ВС республики Оником Гаспаряном, сообщают местные СМИ со ссылкой на свои источники.

По данным источников, встреча проходит в администрации президента.

В пресс-службе президента "Интерфаксу" сообщили, что президент еще не принял решения в связи с ходатайством премьера Никола Пашиняна об увольнении Гаспаряна.

В минувшую пятницу президент Армении посетил Главный штаб, где встретился с Гаспаряном.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства республики. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении Гаспаряна.

В администрации президента заявляли, что у президента есть срок до воскресенья для принятия решения по ходатайству Пашиняна об освобождении Гаспаряна от должности начальника Главного штаба Вооруженных сил, однако никто не должен вовлекать президента во внутриполитические процессы в условиях режима военного положения.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ГЕНШТАБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]