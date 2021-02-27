Президент Армении проводит встречу с главой Генштаба - источники

Президент Армении Армен Саркисян в субботу встречается с начальником Главного штаба (ГШ) ВС республики Оником Гаспаряном, сообщают местные СМИ со ссылкой на свои источники.

По данным источников, встреча проходит в администрации президента.

В пресс-службе президента "Интерфаксу" сообщили, что президент еще не принял решения в связи с ходатайством премьера Никола Пашиняна об увольнении Гаспаряна.

В минувшую пятницу президент Армении посетил Главный штаб, где встретился с Гаспаряном.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства республики. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении Гаспаряна.

В администрации президента заявляли, что у президента есть срок до воскресенья для принятия решения по ходатайству Пашиняна об освобождении Гаспаряна от должности начальника Главного штаба Вооруженных сил, однако никто не должен вовлекать президента во внутриполитические процессы в условиях режима военного положения.