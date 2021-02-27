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СНГ 27.02.2021 16:35

Президент Киргизии 2 марта отправится с визитом в Казахстан

Президент Киргизии Садыр Жапаров 2-3 марта совершит визит в Казахстан, сообщила в субботу "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек.

"Жапаров планирует посетить Казахстан 2-3 марта. Более подробная информация о предстоящем визите будет предоставлена в понедельник", - сказала Байтерек.

Она пояснила, что "скорее всего визит будет официальным".

Ранее информацию о планирующемся визите Жапарова в Казахстан 2-3 марта опубликовал на своем телеграмм-канале помощник президента Казахстана Ерлан Карин.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, КАЗАХСТАН, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]