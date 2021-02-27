Президент Киргизии 2 марта отправится с визитом в Казахстан

Президент Киргизии Садыр Жапаров 2-3 марта совершит визит в Казахстан, сообщила в субботу "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек.

"Жапаров планирует посетить Казахстан 2-3 марта. Более подробная информация о предстоящем визите будет предоставлена в понедельник", - сказала Байтерек.

Она пояснила, что "скорее всего визит будет официальным".

Ранее информацию о планирующемся визите Жапарова в Казахстан 2-3 марта опубликовал на своем телеграмм-канале помощник президента Казахстана Ерлан Карин.