Митинг с требованием отставки Пашиняна проходит в центре Еревана

Митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна начался в Ереване на перекрытом демонстрантами центральном проспекте Баграмяна.
Как сообщает корреспондент "Интерфакса", на проспекте сооружена сцена, установлена профессиональная аудиоаппаратура.
Проспект Баграмяна, где расположены здания парламента и президентской резиденции, перекрыт с 25 февраля, установлены также палатки, в которых ночуют демонстранты.
Митинг оппозиции проходит также в городе Капан в Сюникской области на юге Армении, который организован мэром этого города Геворком Парсяном.
Между тем, президент Армении Армен Саркисян еще не выразил своего мнения в связи с ходатайством премьера Никола Пашиняна об увольнении начальника Главного штаба (ГШ) ВС республики Оника Гаспаряна.
25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства республики. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении Гаспаряна.
В администрации президента заявляли, что у президента есть срок до воскресенья для принятия решения.
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