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Регион 27.02.2021 15:49

Митинг с требованием отставки Пашиняна проходит в центре Еревана

Митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна начался в Ереване на перекрытом демонстрантами центральном проспекте Баграмяна.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", на проспекте сооружена сцена, установлена профессиональная аудиоаппаратура.

Проспект Баграмяна, где расположены здания парламента и президентской резиденции, перекрыт с 25 февраля, установлены также палатки, в которых ночуют демонстранты.

Митинг оппозиции проходит также в городе Капан в Сюникской области на юге Армении, который организован мэром этого города Геворком Парсяном.

Между тем, президент Армении Армен Саркисян еще не выразил своего мнения в связи с ходатайством премьера Никола Пашиняна об увольнении начальника Главного штаба (ГШ) ВС республики Оника Гаспаряна.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства республики. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении Гаспаряна.

В администрации президента заявляли, что у президента есть срок до воскресенья для принятия решения.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕРЕВАН, МИТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]