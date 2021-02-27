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Финансы 27.02.2021 16:38

Азерлотерея передана под управление турецкой компании

Министерство экономики Азербайджана и турецкая компания Demiroren Shans Oyunlari Yatirimlari A.S. подписали соглашение о передаче ОАО «Азерлотерея» в управление турецкой компании "YMT Sans B.V." ("дочка" компании Demiroren Shans Oyunlari Yatirimlari A.S.).

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Новая платформа сотрудничества создаст дополнительные возможности для развития игровой индустрии в Азербайджане, привлечет новые инвестиции и увеличит доходы бюджета", - отметил Джаббаров.

«Азерлотерея» создано указом президента Азербайджана 23 ноября 2001 года и ее учредителем является министерство экономики. «Азерлотерея» является монополистом на лотерейном рынке Азербайджана.

Президент Азербайджана 16 января 2021 года подписал распоряжение о передаче ОАО "Азерлотерея" на основе договора в управление турецкой компании "YMT Sans B.V." ("дочка" компании Demiroren Shans Oyunlari Yatirimlari A.S.).

А. Мамедов

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Тэги: АЗЕРЛОТЕРЕЯ, ТУРЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]