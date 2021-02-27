Азерлотерея передана под управление турецкой компании

Министерство экономики Азербайджана и турецкая компания Demiroren Shans Oyunlari Yatirimlari A.S. подписали соглашение о передаче ОАО «Азерлотерея» в управление турецкой компании "YMT Sans B.V." ("дочка" компании Demiroren Shans Oyunlari Yatirimlari A.S.).
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"Новая платформа сотрудничества создаст дополнительные возможности для развития игровой индустрии в Азербайджане, привлечет новые инвестиции и увеличит доходы бюджета", - отметил Джаббаров.
«Азерлотерея» создано указом президента Азербайджана 23 ноября 2001 года и ее учредителем является министерство экономики. «Азерлотерея» является монополистом на лотерейном рынке Азербайджана.
Президент Азербайджана 16 января 2021 года подписал распоряжение о передаче ОАО "Азерлотерея" на основе договора в управление турецкой компании "YMT Sans B.V." ("дочка" компании Demiroren Shans Oyunlari Yatirimlari A.S.).
А. Мамедов
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