В Азербайджане суточный прирост заражений COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 278 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 234,267 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 219 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 5 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 218.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 228,651 тыс. человек (+172 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 тыс. 398 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7 873 теста (накануне 6 908 тестов) на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 591,235 тыс. тестов на COVID-19.
А. Мамедов
Армения нарушает соглашение от 10 ноября – МИД Азербайджана
Президенты Азербайджана и Турции обсудили по телефону дальнейшее сотрудничество
Азерлотерея передана под управление турецкой компании
Беларусь с 1 марта повысит экспортные пошлины на нефть на 13%
Россия предлагает Испании в перспективе закупать у нее водород
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ЮАР получила вторую партию вакцин Johnson & Johnson
Армянская армия остается вне политики, занимается обеспечением безопасности страны - Минобороны
Премьер Армении вторично направил президенту ходатайство об увольнении начальника Главного штаба
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Кредиты всем от 14.9% от Yelo Bank
В AccessBank назначены новые Исполнительные Директора
Bakcell запустила интернет-пакет для работы и обучения онлайн
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви