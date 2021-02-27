В Азербайджане суточный прирост заражений COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 278 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 234,267 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 219 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 5 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 218.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 228,651 тыс. человек (+172 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 тыс. 398 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7 873 теста (накануне 6 908 тестов) на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 591,235 тыс. тестов на COVID-19.

А. Мамедов