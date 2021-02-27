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Дальнее зарубежье 27.02.2021 22:28

ЮАР получила вторую партию вакцин Johnson & Johnson

В ЮАР в субботу подтвердили получение второй партии доз вакцины против коронавируса COVID-19 компании Johnson & Johnson, которая эффективна против нового штамма, заявил министр здравоохранения страны Звели Мкхизе.

"Вторая партия вакцины Johnson & Johnson прибыла в ЮАР", - написал он на своей странице в твиттере.

Груз приземлился в Йоханнесбурге.

С момента начала вакцинации ранее в феврале в ЮАР вакцинировали более 63,6 тыс. медицинских работников.

Ситуация с обеспечением ЮАР вакцинами осложнилась после того, как выяснилось, что вакцина производства компании AstraZeneca малоэффективна для борьбы с обнаруженным южноафриканским штаммом коронавируса. Вакцина компании Johnson & Johnson считается эффективной против "южноафриканской" разновидности коронавируса в отличие от препарата компании AstraZeneca.

В ЮАР с начала пандемии выявили заражение COVID-19 более чем у 1,5 млн человек, скончались почти 50 тыс. человек. Ситуация в этой стране особенно осложнилась в конце прошлого года, когда стало известно, что в стране распространяется новая мутация коронавируса.

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Тэги: ЮАР, ВАКЦИНАЦИЯ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]