Армянская армия остается вне политики, занимается обеспечением безопасности страны - Минобороны

Вооруженные силы Армении продолжают полноценно выполнять свои функции по обеспечению безопасности республики, заявляет Минобороны Армении.
"ВС Армении полноценно и с ответственностью выполняют свои функции по обеспечению безопасности страны, вне зависимости от политических процессов, продолжают свою службу во имя обеспечения безопасности государства и народа", - говорится в заявлении Минобороны, распространенном в субботу.
В ведомстве призывают воздержаться от заявлений от имени Минобороны, не вовлекать армию в политические процессы.
"Министерство обороны, Вооруженные силы находятся вне политики и последовательно будут продолжать шаги по реформированию и модернизации сфера обороны", - отметили в Минобороны.
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