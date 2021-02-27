Армянская армия остается вне политики, занимается обеспечением безопасности страны - Минобороны

Вооруженные силы Армении продолжают полноценно выполнять свои функции по обеспечению безопасности республики, заявляет Минобороны Армении.

"ВС Армении полноценно и с ответственностью выполняют свои функции по обеспечению безопасности страны, вне зависимости от политических процессов, продолжают свою службу во имя обеспечения безопасности государства и народа", - говорится в заявлении Минобороны, распространенном в субботу.

В ведомстве призывают воздержаться от заявлений от имени Минобороны, не вовлекать армию в политические процессы.

"Министерство обороны, Вооруженные силы находятся вне политики и последовательно будут продолжать шаги по реформированию и модернизации сфера обороны", - отметили в Минобороны.