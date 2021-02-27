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Регион 27.02.2021 21:51

Армянская армия остается вне политики, занимается обеспечением безопасности страны - Минобороны

Вооруженные силы Армении продолжают полноценно выполнять свои функции по обеспечению безопасности республики, заявляет Минобороны Армении.

"ВС Армении полноценно и с ответственностью выполняют свои функции по обеспечению безопасности страны, вне зависимости от политических процессов, продолжают свою службу во имя обеспечения безопасности государства и народа", - говорится в заявлении Минобороны, распространенном в субботу.

В ведомстве призывают воздержаться от заявлений от имени Минобороны, не вовлекать армию в политические процессы.

"Министерство обороны, Вооруженные силы находятся вне политики и последовательно будут продолжать шаги по реформированию и модернизации сфера обороны", - отметили в Минобороны.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]