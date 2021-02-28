Россия, Армения и Азербайджан проведут инвентаризацию международных договоров по вопросам перевозок - Оверчук

Компетентные органы РФ, Армении и Азербайджана проведут инвентаризацию международных договоров, заключенных в рамках СНГ и с третьими странами, по вопросам осуществления перевозок в регионе и обеспечения соответствующего контроля за ними.
Как сообщил журналистам вице-премьер Алексей Оверчук, такая рекомендация профильным ведомствам была согласована в ходе завершившегося в Москве третьего заседания трехсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров трех стран.
По словам Оверчука, стороны рассмотрели отчеты экспертных подгрупп по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам, а также по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля.
"Было рекомендовано компетентным органам Сторон провести инвентаризацию международных договоров, заключенных в рамках СНГ, и международных договоров, заключенных с третьими странами, по вопросам осуществления вышеуказанных перевозок", - сказал вице-премьер.
Стороны договорились провести следующее заседание Рабочей группы в режиме видеоконференции 1 марта 2021 года.
Рабочая группа под сопредседательством трех вице-премьеров занимается урегулированием транспортных и экономических вопросов в Нагорном Карабахе. Она была создана по итогам переговоров президентов РФ, Азербайджана и премьер-министра Армении 11 января. Группа уже дважды собиралась в Москве.
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