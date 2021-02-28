Байден попросил Канаду модернизировать NORAD для противостояния РФ и КНР - газета

Президент США Джо Байден попросил премьера Канады Джастина Трюдо увеличить расходы на оборону и, в частности, помочь модернизировать Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), пишет The Wall Street Journal.
Издание сообщает со ссылкой на неназванное официальное лицо, что обсуждение этого вопроса между лидерами обеих стран состоялось ранее на этой неделе.
"США и Канада планируют модернизировать сеть военных спутников и радаров в Арктике, чтобы противостоять усиливающемуся военному присутствию там России и Китая", - пишет газета.
В статье отмечается, что в эпоху холодной войны NORAD, созданное США и Канадой, справлялось со своими задачами. Радары были размещены, в основном, на Аляске и на севере Канады. Они должны были предупредить командование в случае нападения с северного направления.
"Однако система, когда-то считавшаяся уникальной, уже устарела", - подчеркивает издание. Оно поясняет, что имеющиеся у NORAD радары не рассчитаны работу с новейшими российскими и китайскими ракетами.
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