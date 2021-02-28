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Дальнее зарубежье 28.02.2021 11:19

Байден объяснил Конгрессу причину удара по Сирии - Белый дом

Президент США Джо Байден в письме Конгрессу мотивировал нанесенный ВВС США удар по сирийской территории необходимостью предотвратить новые планируемые нападения проиранских группировок на силы США и международной коалиции в Ираке.

Он отметил, что "эти негосударственные группы ополченцев участвовали в недавних нападениях на персонал Соединенных Штатов и коалиции в Ираке... а также занимаются постоянным планированием будущих подобных нападений".

"В ответ я дал указание предпринять эти военные действия, направленные на защиту нашего персонала и персонала наших партнеров от этих нападений и таких нападений в будущем", - подчеркнул президент.

В письме подчеркивается: "Соединенные Штаты предприняли эти действия в соответствии с неотъемлемым правом Соединенных Штатов на самооборону, отраженным в статье 51 Устава Организации Объединенных Наций", а также указывается что оно направлено во исполнение Резолюции о военных полномочиях (закон 93-148), регламентирующей военные действия.

Байден также заявил, что "Соединенные Штаты всегда готовы принять необходимые и соразмерные меры в целях самообороны", в том числе в тех случаях, когда, "правительство государства, откуда исходит угроза, не желает или не может предотвратить использование своей территории негосударственными группами ополченцев, ответственными за такие нападения".

Накануне американский сенатор-демократ Тим Кейн потребовал от администрации президента пояснить законодателям причины нанесения авиаудара, привести юридические обоснования военных действий без санкции Конгресса.

О нанесении ВВС США удара на востоке Сирии по инфраструктуре сирийских вооруженных группировок, которых поддерживает Иран, стало известно в ночь на 26 февраля. Согласно сообщению Пентагона, удары были санкционированы "в ответ на недавние нападения на персонал США и международной коалиции в Ираке и на продолжающиеся угрозы в адрес этого персонала". Удар в Сирии был нанесен после "консультации с партнерами по коалиции", сообщил представитель Пентагона.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, СИРИЯ, УДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]