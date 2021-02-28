Число заражений COVID-19 в мире превысило 113,7 млн, число жертв - 2,52 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро воскресенья составило 113 млн 784 тыс. 735, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 525 тыс. 401, выздоровели более 88 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 28 млн 554 тыс. 465 инфицированных COVID-19, зафиксировано 511 тыс. 994 летальных исхода, излечились более 19 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 млн 96 тыс. 731, число скончавшихся - 157 тыс. 51, поправились около 11 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 10 млн 517 тыс. 232 заболевших, из них умер 252 тыс. 221 человек, вылечились более 9,3 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 325,5. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 579 человек, Индии - 113, Бразилии - 1 тыс. 191.