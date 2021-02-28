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Оборона 28.02.2021 12:42

Военнослужащий ВС Азербайджана погиб из-за нарушения правил безопасности

Военнослужащий ВС Азербайджана погиб утром 27 февраля в результате нарушения правил безопасности, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве обороны.

"Военнослужащий Мусаев Сахман Гашам оглы, служивший в одной из воинских частей в Агдамском районе, погиб утром 27 февраля в результате нарушения правил безопасности", - отметили в Минобороны.

В министерстве отметили, что по факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]