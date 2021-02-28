Военнослужащий ВС Азербайджана погиб из-за нарушения правил безопасности

Военнослужащий ВС Азербайджана погиб утром 27 февраля в результате нарушения правил безопасности, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве обороны.
"Военнослужащий Мусаев Сахман Гашам оглы, служивший в одной из воинских частей в Агдамском районе, погиб утром 27 февраля в результате нарушения правил безопасности", - отметили в Минобороны.
В министерстве отметили, что по факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
А. Мамедов
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