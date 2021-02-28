Хуситы грозят активнее наносить удары по Саудовской Аравии

Йеменские мятежники-хуситы предупредили о намерении участить нанесение ударов по территории Саудовской Аравии, сообщает агентство ЭФЭ.
"Операции продолжатся и будут проводиться все активнее до тех пор, пока будет продолжаться агрессия против нашей страны", - говорится в документе.
Хуситы посоветовали мирным жителям в Саудовской Аравии "держаться подальше от военных объектов".
В субботу и в ночь на воскресенье хуситы с территории Йемена запустили баллистическую ракету и несколько начинённых взрывчаткой беспилотников в сторону Саудовской Аравии.
Саудовская сторона в субботу сообщала об отражении минимум пяти приписываемых хуситам атак.
Саудовская Аравия стоит во главе арабской коалиции, которая проводит операции против хуситов в Йемене.
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