Пашинян заявил, что планируемый 1 марта митинг не будет направлен на защиту его власти

Планируемый 1 марта митинг на площади Республики в центре Еревана призван подтвердить готовность народа защищать "народную власть" в стране, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Завтра на площади Республики в 18:30 состоится митинг. Этим митингом мы должны подтвердить готовность нашего народа защищать гражданский, народный, демократический, конституционный порядок в Армении и народную власть. Речь не о защите моей власти, а о власти народа, потому что в Армении власти у меня нет, она есть у народа, которая делегировала его мне", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

По его словам, возможность гражданских столкновений в Армении исключена.

"Не может быть гражданских столкновений, и мы завтра нашим митингом именно это и покажем. В Армении у нас нет и не может быть врагов, вне зависимости от политических взглядов и выражаемых позиций, все они наши братья и сестры", - отметил Пашинян.

Обстановка в Армении резко обострилась 25 февраля после того, как главный штаб вооруженных сил страны выпустил заявление с требованием отставки Пашиняна и правительства.

Это заявление последовало после того, как 24 февраля президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении. Как сообщила пресс-служба президента, указ об освобождении подписан по предложению Пашиняна. Ранее Хачатрян поставил под сомнение заявления Пашиняна о том, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандер" не взорвались или взорвались лишь на 10%".

Пашинян 25 февраля в ответ на требование его отставки со стороны Вооруженных сил Армении заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении Гаспаряна.

26 и 27 февраля состоялись встречи президента с начальником ГШ ВС, представителями оппозиции, парламентских и внепарламентских сил, по итогам которых принял решение не подписывать указ об освобождении начальника ГШ ВС и вернул документ в правительство с возражениями.

В Ереване оппозиция проводит митинги с требованием отставки Пашиняна. Очередной митинг состоится 1 марта.