Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал безосновательным решение президента республики Армена Саркисяна не подписывать указ об освобождении от должности начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна.

"Завтра на митинге мы поговорим о попытке военного переворота, о непонятном решении президента, которое является безосновательным, не имеет правовой основы, и мы должны зафиксировать это, после чего возможны определенные выводы", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

Обстановка в Армении резко обострилась 25 февраля после того, как главный штаб вооруженных сил страны выпустил заявление с требованием отставки Пашиняна и правительства. Пашинян в ответ на требование его отставки заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении Гаспаряна. 27 февраля Саркисян принял решение не подписывать указ об освобождении начальника ГШ ВС и вернул документ в правительство с возражениями.

Пашинян также заявил, что на митинге речь пойдет о создавшейся в стране ситуации и дальнейших действиях, о судебном процессе по делу "1 марта", судебной системе.

Фигурантами уголовного дела "1 марта" являются бывший президент Армении Роберт Кочарян, бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, бывший вице-премьер Армен Геворкян, бывший министр обороны Сейран Оганян.

Они обвиняются в Армении в свержении конституционного строя. В конце февраля 2008 года Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна, среди которых был нынешний премьер Армении Никол Пашинян, организовали в Ереване акции протеста. Участников многотысячной акции разогнали, в ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

19 июня 2020 года Кочарян был освобожден из-под стражи под залог.