Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал безосновательным решение президента республики Армена Саркисяна не подписывать указ об освобождении от должности начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна.
"Завтра на митинге мы поговорим о попытке военного переворота, о непонятном решении президента, которое является безосновательным, не имеет правовой основы, и мы должны зафиксировать это, после чего возможны определенные выводы", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.
Обстановка в Армении резко обострилась 25 февраля после того, как главный штаб вооруженных сил страны выпустил заявление с требованием отставки Пашиняна и правительства. Пашинян в ответ на требование его отставки заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении Гаспаряна. 27 февраля Саркисян принял решение не подписывать указ об освобождении начальника ГШ ВС и вернул документ в правительство с возражениями.
Пашинян также заявил, что на митинге речь пойдет о создавшейся в стране ситуации и дальнейших действиях, о судебном процессе по делу "1 марта", судебной системе.
Фигурантами уголовного дела "1 марта" являются бывший президент Армении Роберт Кочарян, бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, бывший вице-премьер Армен Геворкян, бывший министр обороны Сейран Оганян.
Они обвиняются в Армении в свержении конституционного строя. В конце февраля 2008 года Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна, среди которых был нынешний премьер Армении Никол Пашинян, организовали в Ереване акции протеста. Участников многотысячной акции разогнали, в ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.
19 июня 2020 года Кочарян был освобожден из-под стражи под залог.
Военнослужащий ВС Азербайджана погиб из-за нарушения правил безопасности
Россия, Армения и Азербайджан проведут инвентаризацию международных договоров по вопросам перевозок - Оверчук
Азерлотерея передана под управление турецкой компании
Беларусь с 1 марта повысит экспортные пошлины на нефть на 13%
Россия предлагает Испании в перспективе закупать у нее водород
Индийская ракета успешно вывела на орбиту бразильский спутник и еще 18 аппаратов
В Азербайджане небольшой суточный спад заражений COVID-19
США разрешили применение вакцины Johnson & Johnson против COVID-19
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Кредиты всем от 14.9% от Yelo Bank
В AccessBank назначены новые Исполнительные Директора
Bakcell запустила интернет-пакет для работы и обучения онлайн
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви