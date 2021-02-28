В Азербайджане небольшой суточный спад заражений COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 270 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 234,537 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 278 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 2 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 220.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 228,768 тыс. человек (+117 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 тыс. 549 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7 444 теста (накануне 7 873 теста) на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 598,679 тыс. тестов на COVID-19.

А. Мамедов