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Это интересно 28.02.2021 16:53

Индийская ракета успешно вывела на орбиту бразильский спутник и еще 18 аппаратов

Ракета-носитель PSLV-C51 в воскресенье успешно вывела на орбиту бразильский спутник оптического наблюдения за поверхностью Земли Amazonia-1, а также еще 18 космических аппаратов, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Запуск ракеты был осуществлен с космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота у юго-восточного побережья Индии.

"Миссия выполнена", - сообщили в организации.

Спутник Amazonia-1 весом около 640 кг является первым космическим аппаратом, созданным Национальным институтом космоса Бразилии. Он будет передавать данные о сельском хозяйстве страны и состоянии лесов в районе Амазонки.

Среди 18 мини-спутников, которые затем отделились от ракеты на орбите, - коммерческие и исследовательские аппараты Индии и США.

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Тэги: ИНДИЯ, РАКЕТА, СПУТНИКИ, БРАЗИЛИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]