Индийская ракета успешно вывела на орбиту бразильский спутник и еще 18 аппаратов

Ракета-носитель PSLV-C51 в воскресенье успешно вывела на орбиту бразильский спутник оптического наблюдения за поверхностью Земли Amazonia-1, а также еще 18 космических аппаратов, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).
Запуск ракеты был осуществлен с космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота у юго-восточного побережья Индии.
"Миссия выполнена", - сообщили в организации.
Спутник Amazonia-1 весом около 640 кг является первым космическим аппаратом, созданным Национальным институтом космоса Бразилии. Он будет передавать данные о сельском хозяйстве страны и состоянии лесов в районе Амазонки.
Среди 18 мини-спутников, которые затем отделились от ракеты на орбите, - коммерческие и исследовательские аппараты Индии и США.
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