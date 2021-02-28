Чехия может пойти на применение российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", не дожидаясь, пока препарат будет одобрен европейским регулятором EMA, заявили в воскресенье в чешском руководстве.
По сообщению европейских СМИ, такую позицию заняли как премьер Андрей Бабиш, так и президент Милош Земан.
Чехия в последние недели столкнулась с ускорением распространения коронавируса, и власти страны ищут способы ускорить вакцинацию населения.
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