Чехия может пойти на применение российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", не дожидаясь, пока препарат будет одобрен европейским регулятором EMA, заявили в воскресенье в чешском руководстве.

По сообщению европейских СМИ, такую позицию заняли как премьер Андрей Бабиш, так и президент Милош Земан.

Чехия в последние недели столкнулась с ускорением распространения коронавируса, и власти страны ищут способы ускорить вакцинацию населения.