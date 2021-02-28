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Дальнее зарубежье 28.02.2021 17:44

В Чехии не исключают применение "Спутника V", не дожидаясь решения EMA

Чехия может пойти на применение российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", не дожидаясь, пока препарат будет одобрен европейским регулятором EMA, заявили в воскресенье в чешском руководстве.

По сообщению европейских СМИ, такую позицию заняли как премьер Андрей Бабиш, так и президент Милош Земан.

Чехия в последние недели столкнулась с ускорением распространения коронавируса, и власти страны ищут способы ускорить вакцинацию населения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЧЕХИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]