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Дальнее зарубежье 28.02.2021 18:39

В Белоруссии за сутки выявлено 1 тыс. 347 случаев COVID-19, 10 пациентов скончались

В Белоруссии с начала пандемии зарегистрировано 287 тыс. 306 человек с положительным тестом на коронавирус, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны в воскресенье.

Прирост за последние сутки составил 1 тыс. 347 против 1 тыс. 459 за предыдущие сутки, скончались 10 человек.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 976 пациентов (на 27 февраля было 1 тыс. 966 - ИФ) с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в Минздраве.

По его данным, с начала пандемии в Белоруссии выздоровели 277 тыс. 995 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 27 февраля - 276 тыс. 234 пациента).

За прошедшие сутки в стране выполнено 19 тыс. 20 тестов, всего проведено 4 млн 898 тыс. 38 тестов.

В субботу исполнился год с момента выявления в Белоруссии COVID-19. 27 февраля 2020 года был зарегистрирован первый случай коронавируса - носителем был студент из Ирана. Первой жертвой коронавируса в Белоруссии считается актер витебского Коласовского театра Виктор Дашкевич. Он умер 30 марта 2020 года в возрасте 75 лет.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]