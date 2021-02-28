В Белоруссии за сутки выявлено 1 тыс. 347 случаев COVID-19, 10 пациентов скончались

В Белоруссии с начала пандемии зарегистрировано 287 тыс. 306 человек с положительным тестом на коронавирус, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны в воскресенье.
Прирост за последние сутки составил 1 тыс. 347 против 1 тыс. 459 за предыдущие сутки, скончались 10 человек.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 976 пациентов (на 27 февраля было 1 тыс. 966 - ИФ) с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в Минздраве.
По его данным, с начала пандемии в Белоруссии выздоровели 277 тыс. 995 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 27 февраля - 276 тыс. 234 пациента).
За прошедшие сутки в стране выполнено 19 тыс. 20 тестов, всего проведено 4 млн 898 тыс. 38 тестов.
В субботу исполнился год с момента выявления в Белоруссии COVID-19. 27 февраля 2020 года был зарегистрирован первый случай коронавируса - носителем был студент из Ирана. Первой жертвой коронавируса в Белоруссии считается актер витебского Коласовского театра Виктор Дашкевич. Он умер 30 марта 2020 года в возрасте 75 лет.
Военнослужащий ВС Азербайджана погиб из-за нарушения правил безопасности
Россия, Армения и Азербайджан проведут инвентаризацию международных договоров по вопросам перевозок - Оверчук
Азерлотерея передана под управление турецкой компании
Беларусь с 1 марта повысит экспортные пошлины на нефть на 13%
Россия предлагает Испании в перспективе закупать у нее водород
Индийская ракета успешно вывела на орбиту бразильский спутник и еще 18 аппаратов
В Азербайджане небольшой суточный спад заражений COVID-19
США разрешили применение вакцины Johnson & Johnson против COVID-19
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Кредиты всем от 14.9% от Yelo Bank
В AccessBank назначены новые Исполнительные Директора
Bakcell запустила интернет-пакет для работы и обучения онлайн
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви