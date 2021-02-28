В Грузии противники строительства ГЭС поставили ультиматум властям

Несколько тысяч человек собрались в воскресенье в центре Кутаиси на акцию протеста против строительства каскада Намахвани ГЭС на реке Риони, утверждая, что реализация этого проекта может привести к экологической катастрофе в регионе.

Как сообщают грузинские СМИ, участники акции требуют от правительства Грузии расторгнуть договор с турецкой компанией ENKA Insaat ve Sanayi A.S. на строительство этого каскада ГЭС мощностью 433 МВт, крупнейшего в стране после Ингури ГЭС, а от самой компании - покинуть ущелье Риони.

"Мы требуем, чтобы правительство срочно расторгло бы договор с компанией ENKA, она должна покинуть ущелье Риони. Если правительство не прислушается к нашему голосу, мы будем вынуждены полностью пикетировать Кутаиси - снова придем сюда через две недели и уже никуда не уйдем, пока наше требование не будет выполнено", - заявил журналистам один из организаторов акции Варлам Голетиани.

Протестная акция жителей сел, находящихся в ущелье Риони, которая перманентно продолжается уже четвертый месяц в районе строительства каскада ГЭС, где разбит палаточный городок, на этот раз впервые проходила на новой локации, что, по словам ее организаторов, было обусловлено слишком большим количеством желающих присоединиться к протесту.

На митинг в Кутаиси люди приехали не только из регионов Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, на территории которых планируется строительство энергокаскада, но и из Тбилиси и других городов страны. К акции в знак солидарности с протестующими присоединились представители неправительственных организаций, политики.

Участники акции заявляют, что не намерены останавливаться в своем протесте, поскольку на территории, которую планируется затопить под строительство ГЭС, находятся жилые дома, леса, пашни и кладбище. Местные жители опасаются, что строительство ГЭС обязательно изменит микроклимат, активизирует сейсмические процессы и в конечном счете приведет к экологической катастрофе.

Между тем, в самой компании ENKA заявляют, что для проведения строительных работ имеют все необходимые разрешения, выданные соответствующими ведомствами после проведения исследований, публичных обзоров и комплексного изучения всех необходимых документов. ENKA заверяет, что проект строительства каскада Намахвани ГЭС реализуется в соответствии "с самыми высокими стандартами безопасности".

Проект строительства каскада Намахвани ГЭС предусматривает строительство на реке Риони двух гидроэлектростанций - Твиши ГЭС и Намахвани ГЭС суммарной установленной мощностью 433 МВт. Инвестиционная стоимость проекта, право на осуществление которого получила победившая в проведенном "Фондом развития энергетики Грузии" конкурсе норвежская компания Clean Energy Group, составляет $730 млн. Период строительства - 5 лет.