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Дальнее зарубежье 28.02.2021 20:37

Вакцину от COVID-19 получили 20 млн британцев - премьер

Британские медики ввели минимум одну дозу вакцины от COVID-19 уже 20 млн человек, сообщил премьер Великобритании Борис Джонсон.

"20 млн человек в Великобритании сделали укол. Это - колоссальное достижение", - написал он в своём твиттере.

Джонсон призвал сограждан прививаться от коронавируса, так как это поможет оставить позади пандемию COVID-19.

Население Великобритании - около 66 млн человек.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]