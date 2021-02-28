Вакцину от COVID-19 получили 20 млн британцев - премьер

Британские медики ввели минимум одну дозу вакцины от COVID-19 уже 20 млн человек, сообщил премьер Великобритании Борис Джонсон.

"20 млн человек в Великобритании сделали укол. Это - колоссальное достижение", - написал он в своём твиттере.

Джонсон призвал сограждан прививаться от коронавируса, так как это поможет оставить позади пандемию COVID-19.

Население Великобритании - около 66 млн человек.