Вакцину от COVID-19 получили 20 млн британцев - премьер

Британские медики ввели минимум одну дозу вакцины от COVID-19 уже 20 млн человек, сообщил премьер Великобритании Борис Джонсон.
"20 млн человек в Великобритании сделали укол. Это - колоссальное достижение", - написал он в своём твиттере.
Джонсон призвал сограждан прививаться от коронавируса, так как это поможет оставить позади пандемию COVID-19.
Население Великобритании - около 66 млн человек.
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