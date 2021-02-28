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Регион 28.02.2021 20:49

Армянская оппозиция сомневается в возможности импичмента президента

Правящей фракции в парламенте Армении не удастся реализовать процедуру импичмента президента, если депутаты не получат согласия Конституционного суда и не наберут две трети голосов, заявил "Интерфаксу" руководитель оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян.

"Процесс импичмента президента может быть инициирован в трех случаях - за государственную измену, иное тяжкое преступление или грубое нарушение Конституции. Сейчас власти Армении пытаются инициировать такой процесс за, якобы, грубое нарушение президентом Конституции", - сказал Марукян.

По его словам, для этого депутаты простым большинством должны обратиться в Конституционный суд.

"Если Конституционный суд согласится, что президент нарушил Конституцию, то парламент 2/3 голосов должен проголосовать за импичмент президента. Для этого необходимо 88 голосов (в правящей фракции "Мой шаг" 83 депутата - ИФ). Но есть также независимые депутаты (большинство из восьми независимых парламентариев покинули правящую фракцию после поражения в карабахской войне - ИФ), позиция которых неизвестна", - отметил Марукян.

Он выразил мнение, что правящей фракции не удастся достичь импичмента президента.

"Это прямая угроза институту президента. И данный процесс станет политическим самоубийством для правящей силы", - отметил Марукян.

Ранее в воскресенье в правящей партии Армении высказали мнение, что есть все основания для начала процесса импичмента президента республики Армена Саркисяна, который отказался увольнять по предложению премьер-министра Никола Пашиняна начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна.

Обстановка в Армении резко обострилась 25 февраля после того, как главный штаб вооруженных сил страны выпустил заявление с требованием отставки Пашиняна и правительства.

Это заявление последовало после того, как 24 февраля президент Армении Саркисян подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении. Как сообщила пресс-служба президента, указ об освобождении подписан по предложению Пашиняна. Ранее Хачатрян поставил под сомнение заявления Пашиняна о том, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандер" не взорвались или взорвались лишь на 10%".

Пашинян 25 февраля в ответ на требование его отставки со стороны Вооруженных сил Армении заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении Гаспаряна.

26 и 27 февраля состоялись встречи президента с начальником ГШ ВС, представителями оппозиции, парламентских и внепарламентских сил, по итогам которых принял решение не подписывать указ об освобождении начальника ГШ ВС и вернул документ в правительство с возражениями.

В Ереване оппозиция проводит митинги с требованием отставки Пашиняна. Очередной митинг состоится 1 марта.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИМПИЧМЕНТ, ОППОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]