Демократы следуют плану по вакцинации против COVID-19 предыдущей администрации, считает Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что разработка вакцины относится к заслугам его администрации.
Трамп, выступая на конференции в Орландо, заявил, что демократы "следуют нашему плану" по вакцинации против COVID-19.
"Если бы у нас были честные СМИ, а у нас их нет, они бы сказали это громко и ясно", - отметил он.
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