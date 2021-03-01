Демократы следуют плану по вакцинации против COVID-19 предыдущей администрации, считает Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что разработка вакцины относится к заслугам его администрации.

Трамп, выступая на конференции в Орландо, заявил, что демократы "следуют нашему плану" по вакцинации против COVID-19.

"Если бы у нас были честные СМИ, а у нас их нет, они бы сказали это громко и ясно", - отметил он.