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Дальнее зарубежье 01.03.2021 10:45

Трамп предрекает США катастрофу в сфере энергетики при Байдене и зависимость от России и Саудовской Аравии

Действия администрации Джо Байдена способны спровоцировать катастрофу для США в сфере энергетики, заявил бывший американский президент Дональд Трамп.

"Если демократам удастся сделать то, что они запланировали, то наше доминирование в сфере энергетики завершится. Оно превратится в энергетическую катастрофу", - сказал он на конференции республиканцев-консерваторов CPAC.

Трамп подчеркнул, что цены на топливо в США уже растут из-за решений нынешней администрации. "Наслаждайтесь этим, когда приедете на заправку", - пошутил он.

По мнению Трампа, из-за нынешней политики США в сфере энергетики "мы будем зависеть от Саудовской Аравии, России".

"А ведь нам удалось сделать США сверхдержавой номер один в сфере энергетики. Мы оставили далеко позади Саудовскую Аравию и Россию", - вспомнил Трамп.

В ходе предвыборной гонки Байден обещал взять курс на активное использование в США "чистых" источников энергии, чтобы резко сократить количество вредных выбросов в атмосферу и, таким образом, внести вклад в борьбу с изменением климата. Согласно плану Байдена, стране необходимы существенные инвестиции в сферу чистой энергетики.

Вместе с тем он призвал ввести ограничения, которые коснутся компаний, добывающих нефть и газ.

Байден также высказывал намерение принять жесткие меры, в том числе, в судебной сфере, для борьбы против компаний, загрязняющих окружающую среду.

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Тэги: США, ТРАМП, ЭНЕРГЕТИКА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]