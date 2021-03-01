Трамп предрекает США катастрофу в сфере энергетики при Байдене и зависимость от России и Саудовской Аравии

Действия администрации Джо Байдена способны спровоцировать катастрофу для США в сфере энергетики, заявил бывший американский президент Дональд Трамп.

"Если демократам удастся сделать то, что они запланировали, то наше доминирование в сфере энергетики завершится. Оно превратится в энергетическую катастрофу", - сказал он на конференции республиканцев-консерваторов CPAC.

Трамп подчеркнул, что цены на топливо в США уже растут из-за решений нынешней администрации. "Наслаждайтесь этим, когда приедете на заправку", - пошутил он.

По мнению Трампа, из-за нынешней политики США в сфере энергетики "мы будем зависеть от Саудовской Аравии, России".

"А ведь нам удалось сделать США сверхдержавой номер один в сфере энергетики. Мы оставили далеко позади Саудовскую Аравию и Россию", - вспомнил Трамп.

В ходе предвыборной гонки Байден обещал взять курс на активное использование в США "чистых" источников энергии, чтобы резко сократить количество вредных выбросов в атмосферу и, таким образом, внести вклад в борьбу с изменением климата. Согласно плану Байдена, стране необходимы существенные инвестиции в сферу чистой энергетики.

Вместе с тем он призвал ввести ограничения, которые коснутся компаний, добывающих нефть и газ.

Байден также высказывал намерение принять жесткие меры, в том числе, в судебной сфере, для борьбы против компаний, загрязняющих окружающую среду.