Трамп призывает немедленно реформировать систему проведения выборов в США

Бывший президент США Дональд Трамп призвал быстро реформировать систему голосования в стране, чтобы у избирателей была уверенность в честности процесса выборов.
"Честные, защищённые от нарушений выборы - это приоритет", - сказал он, выступая на конференции республиканцев-консерваторов CPAC.
"Нам немедленно нужна электоральная реформа", - добавил Трамп.
Он повторил, что считает массовые нарушения на выборах 2020 года решающим фактором, обеспечившим победу демократу Джо Байдену.
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