Трамп призывает немедленно реформировать систему проведения выборов в США

Бывший президент США Дональд Трамп призвал быстро реформировать систему голосования в стране, чтобы у избирателей была уверенность в честности процесса выборов.

"Честные, защищённые от нарушений выборы - это приоритет", - сказал он, выступая на конференции республиканцев-консерваторов CPAC.

"Нам немедленно нужна электоральная реформа", - добавил Трамп.

Он повторил, что считает массовые нарушения на выборах 2020 года решающим фактором, обеспечившим победу демократу Джо Байдену.