Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0531 RUR   0.0229 GBR   2.3751 TRY   0.2296

Цена на нефть

26.02 $/bbl   WTI 61.50 -2.03 Brent 64.42 -2.46

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 01.03.2021 10:58

Трамп призывает немедленно реформировать систему проведения выборов в США

Бывший президент США Дональд Трамп призвал быстро реформировать систему голосования в стране, чтобы у избирателей была уверенность в честности процесса выборов.

"Честные, защищённые от нарушений выборы - это приоритет", - сказал он, выступая на конференции республиканцев-консерваторов CPAC.

"Нам немедленно нужна электоральная реформа", - добавил Трамп.

Он повторил, что считает массовые нарушения на выборах 2020 года решающим фактором, обеспечившим победу демократу Джо Байдену.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ГОЛОСОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Похожие новости


Трамп заявил, что сложившаяся в Республиканской партии ситуация может привести к ее "уничтожению" Байден оказался ещё хуже, чем ожидалось, считает Трамп Трамп заверил, что остается в политике, но не будет создавать собственную партию Верховный суд США отклонил попытку Трампа предотвратить передачу его налоговых документов прокуратуре Трампа обвиняют в нарушении "Акта Ку-клукс-клана" из-за беспорядков в Капитолии Трамп назвал провалившуюся попытку импичмента охотой на ведьм

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]