Байден оказался ещё хуже, чем ожидалось, считает Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его преемник Джо Байден за первый месяц пребывания у власти совершенно не справился с работой.
"Мы все знали, что всё будет плохо, но даже не представляли себе - насколько. Насколько леворадикальным он окажется", - сказал он на конференции республиканцев CPAC.
По словам Трампа, новая администрация США принимает решения, о которых Байден не говорил во время предвыборной кампании.
"Вся его кампания - это была сплошная ложь", - заявил Трамп. В качестве примера он привёл решение Байдена заморозить строительство нефтепровода Keysone XL на границе с Канадой. Об этом плане, как подчеркнул Трамп, Байден не говорил на дебатах, когда речь шла об энергетике.
"Первый месяц Байдена - это худший первый месяц работы президента за новейшую историю США", - считает Трамп.
Он обвинил Байдена и Демократическую партию в стремлении построить в США коммунизм. "Леворадикальные идеи, социализм - все это ведёт к коммунизму", - считает бывший глава государства.
Его выступление на CPAC привлекло повышенное внимание, так как это первая публичная речь Трампа после ухода из Белого дома.
Согласно опросам, Трамп с большим отрывом остаётся наиболее популярным в США политиком-республиканцем.
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