Советник Байдена по нацбезопасности: США готовят новые меры против ответственных за государственный переворот в Мьянме

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил о готовящихся новых мерах из-за ситуации с протестующими в Мьянме.

"Мы будем продолжать тесную координацию с союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире, чтобы привлечь к ответственности виновных в насилии и усилить нашу поддержку народа Бирмы. С этой целью мы готовим дополнительные меры для того, чтобы заставить заплатить тех, кто несет ответственность за недавнюю вспышку насилия и недавний государственный переворот. В ближайшие дни нам будет чем поделиться", - сообщил Салливан.

В эти выходные военные Мьянмы, совершившие 1 февраля государственный переворот, жестко подавляли мирные протесты по всей стране.

Как сообщила представитель верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани, у нее есть "достоверная информация", что по меньшей мере 18 человек были убиты и 30 - ранены в ходе протестов в воскресенье.

Отмечается, что полиция стреляла из боевого оружия по толпе протестующих в Янгоне, Тавойе, Мандалайе, Мьейе, Баго и Пакхоуку. Также применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

По данным Associated Press, были задержаны около тысячи человек.