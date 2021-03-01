Политическая борьба в Армении не должна привести к конфронтации и расколу - президент

Президент Армении Армен Саркисян призвал политические силы в стране к терпимости и солидарности.
"Политическая борьба не должна выходить за рамки законности, не должна вести к потрясениям и нестабильности, противоречия не должны перерасти в нетерпимость, атмосферу взаимной ненависти, тем более - в конфронтацию и раскол", - говорится в обращении президента, обнародованном его пресс-службой.
"События 1 марта 2008 года - боль для каждого из нас. Я вновь призываю всех к терпимости и солидарности. Мы нуждаемся в единстве и солидарности. Особенно сегодня консолидация и терпимость имеют жизненно важное значение для нашего государства и народа", - отметил Саркисян.
Как сообщалось, сразу три митинга и шествия пройдут в Ереване в понедельник, 1 марта.
В 15:00 митинг организует возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия "Армянский национальный конгресс" в память о погибших 1 марта 2008 года демонстрантах и полицейских и в память погибших в карабахской войне.
В 18:00 оппозиция Армении проведет митинг и шествие с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
В 18:30 митинг и шествие организует премьер Пашинян, на котором, по его словам, будет подтверждена готовность народа "защищать гражданский, народный, демократический, конституционный порядок в Армении и народную власть".
Фигурантами уголовного дела "1 марта" являются бывший президент Армении Роберт Кочарян, бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, бывший вице-премьер Армен Геворкян, бывший министр обороны Сейран Оганян. Они обвиняются в Армении в свержении конституционного строя.
В конце февраля 2008 года Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна, среди которых был Пашинян, организовали в Ереване акции протеста. Участников многотысячной акции в ночь на 1 марта разогнали, в ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.
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