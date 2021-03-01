ЕС готов оказать содействие в урегулировании политического кризиса в Грузии - Мишель

Евросоюз призывает стороны политического кризиса в Грузии к разрядке ситуации и диалогу, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

"У Грузии есть все возможности для разрешения возникшего политического кризиса между властями и оппозицией и Евросоюз готов оказать свое содействие", - сказал Мишель, накануне прибывший с визитом в Тбилиси, в понедельник после встречи президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

"Мой визит в Грузию проходит на фоне обостренного политического кризиса, что очень беспокоит Евросоюз и меня лично. Евросоюз призывает все стороны к разрядке ситуации и к проведению ответственного диалога", - подчеркнул он.

По информации пресс-службы правительства Грузии, в рамках визита Мишель проведет встречи с премьер-министром, председателем парламента, а также с лидерами оппозиционных партий. Перед визитом главы Евросовета в Грузию ряд европарламентариев обратились к Мишелю с поручением способствовать разрешению политического кризиса в республике, где оппозиция требует освобождения своего лидера Никанора Мелия из заключения и назначения внеочередных парламентских выборов.