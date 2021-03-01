Кабмин создал 10 рабочих групп в рамках приоритетов развития Азербайджана до 2031г

Кабинет министров создал 10 специальных рабочих групп в рамках обеспечения исполнения распоряжения президента Азербайджана «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития»

Согласно постановлению Кабмина, который имеется в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан создана рабочая группа «Обеспечение устойчивого роста и конкурентоспособности экономики», которую возглавил министр экономики.

Глава Центробанка Азербайджана возглавил рабочую группу по макроэкономической устойчивости.

Министр финансов возглавил рабочую группу «Макрофискальные рамки, обеспечивающие устойчивый государственный долг и бюджетную стабильность».

Рабочую группу «Инклюзивное социальное развитие и социальное обеспечение» возглавил министр труда и социального обеспечения.

Руководителем рабочей группы по образованию назначен министр образования.

Рабочую группу по инновациям возглавил министр транспорта, связи и высоких технологий.

Рабочая группа по здоровому образу жизни поручена министру здравоохранения.

Рабочую группу «Великое возвращение на освобожденные территории» возглавил один из помощников президента Азербайджана (по согласованию).

Рабочую группу по экологическим вопросам возглавил министр экологии и природных ресурсов.

Рабочую группу «Чистая окружающая среда и страна «зеленого роста» возглавил министр энергетики.

Всем руководителям рабочих групп поручено до 15 марта 2021 года представить в министерство экономики первичный план и направления деятельности, связанные с подготовкой стратегии на 2021-2025гг.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 февраля подписал распоряжение «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития».

Национальные приоритеты в рамках распоряжения включают в себя 5 основных направлений: обеспечение устойчивого роста и конкурентоспособности экономики; создание динамичного, инклюзивного общества, основанного на социальной справедливости; конкурентоспособный человеческий капитал и современные инновации; великое возвращение на освобожденные территории; чистая окружающая среда и страна «зеленого роста».

Б.Рустамбеков