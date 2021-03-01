Госагентство ОМС планирует ремонт в административном здании

Государственное агентство обязательного медицинского страхования (ОМС) отбирает компанию для подготовки проектно-сметных документов с целью ремонта административного здания.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере составляет 200 манатов.

Площадь административного здания агентства превышает 3,3 тыс. кв.м.

Предложения для участия в тендере принимаются до 18:00 6 апреля. Тендерная процедура пройдет в 17:00 7 апреля.

А.Мамедов