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Инфраструктура и тендеры 01.03.2021 11:38

Госагентство ОМС планирует ремонт в административном здании

Государственное агентство обязательного медицинского страхования (ОМС) отбирает компанию для подготовки проектно-сметных документов с целью ремонта административного здания.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере составляет 200 манатов.

Площадь административного здания агентства превышает 3,3 тыс. кв.м.

Предложения для участия в тендере принимаются до 18:00 6 апреля. Тендерная процедура пройдет в 17:00 7 апреля.

А.Мамедов

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Тэги: ОМС, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]