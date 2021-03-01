Госагентство ОМС планирует ремонт в административном здании

Государственное агентство обязательного медицинского страхования (ОМС) отбирает компанию для подготовки проектно-сметных документов с целью ремонта административного здания.
Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере составляет 200 манатов.
Площадь административного здания агентства превышает 3,3 тыс. кв.м.
Предложения для участия в тендере принимаются до 18:00 6 апреля. Тендерная процедура пройдет в 17:00 7 апреля.
А.Мамедов
Военнослужащий ВС Азербайджана погиб из-за нарушения правил безопасности
Россия, Армения и Азербайджан проведут инвентаризацию международных договоров по вопросам перевозок - Оверчук
Число заражений COVID-19 в мире превысило 114 млн, число жертв - 2,53 млн - университет Хопкинса
71-й Берлинале стартует в понедельник в онлайн-формате
Токийская Олимпиада может предоставить Сеулу, Токио и Вашингтону шанс для переговоров с КНДР - президент Южной Кореи
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Спецпредставитель США по Афганистану проведет первую с момента прихода новой администрации встречу с талибами
Советник Байдена по нацбезопасности: США готовят новые меры против ответственных за государственный переворот в Мьянме
Трамп заявил, что сложившаяся в Республиканской партии ситуация может привести к ее "уничтожению"
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Банк Республика предлагает кредиты реальному сектору со скидкой 5%
Кредиты всем от 14.9% от Yelo Bank
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви