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Дальнее зарубежье 01.03.2021 18:18

Трамп пытается остаться в политике, возможен конфликт в стане республиканцев - эксперт

Первое публичное выступление Дональда Трампа после ухода с поста президента США, в котором он не исключил возможность своего участия в будущей президентской гонке 2024 года, означает намерение активно влиять на внутреннюю политическую ситуацию в США, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

"Трамп очень сильно хочет остаться в политике. Определенные шансы у него есть. Очевидно, он будет собирать всевозможные митинги и собрания и там призывать к реваншу на следующих выборах. В этой связи, часть верхушки республиканцев, которая против Трампа, ставит перед собой задачу блокировать попытки экс-президента баллотироваться на следующих выборах. Им не удалось это сделать на прошлых выборах, в ноябре 2020 года, и на позапрошлых, в 2016 году, тоже не удалось", - сказал Гарбузов в понедельник "Интерфаксу".

По оценке американиста, следует ожидать определенных конфликтов внутри Республиканской партии, в руководящих структурах которой остаются активные сторонники Трампа.

"Основной козырь Трампа - поддержка миллионов американцев, составляющих весьма значительную часть электората США. Проблема республиканского истеблишмента в том, что у них нет "второго Трампа", сопоставимого по своей харизме с бывшим президентом. Сдержать попытки Трампа выдвигаться на следующие выборы его противники внутри Республиканской партии смогут лишь в случае, если им удастся избавиться от "трампистов" в партийном руководстве", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, часть верхушки республиканцев будет рада даже некоторым успехам демократов в работе с колеблющихся электоратом, лишь бы эта деятельность снизила уровень интереса потенциальных избирателей к Трампу, полагает эксперт.

"Снизить уровень трампизма внутри Республиканской партии могли бы действия демократов навстречу колеблющемуся электорату, значительную часть которого составляют белые рабочие семьи. Если этот контингент избирателей почувствует, что политика Байдена учитывает их интересы и за срок деятельности нового президента им станет лучше, тогда это привело бы к снижению веры в Трампа. И в целом, к снижению того ажиотажа, который до сих пор продолжается вокруг бывшего президента", - считает Гарбузов.

По его оценке, парадокс в том, что демократы и часть республиканского истеблишмента, будучи традиционными внутренними политическими противниками, видят в Трампе общий вызов с точки зрения стабильности в США, и поэтому "в одинаковой мере заинтересованы в успешности попыток удалить Трампа из американского политического пейзажа".

Что касается самого Трампа, то он, скорее, постарается побороться со своими оппонентами внутри Республиканской партии, чем всерьёз задумается о создании своей политической партии, считает Гарбузов.

"Создание партии привело бы к провалу всех попыток выдвигаться. Как показывает практика, третья партия в США всегда проигрывает", - сказал он.

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Тэги: США, ТРАМП, ПОЛИТИКА, ЭКСПЕРТ


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