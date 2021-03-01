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Дальнее зарубежье 01.03.2021 21:40

В Финляндии объявили чрезвычайную ситуацию из-за COVID-19

В Финляндии в связи с распространением коронавируса с понедельника вводится чрезвычайная ситуация по всей стране.

Как сообщила на пресс-конференции премьер-министр Санна Марин (Sanna Marin), Государственный совет принял это решение по согласованию с президентом.

"Мы уже заранее готовим все возможные инструменты и готовы к тому что можем оказались в ситуации, когда их нужно использовать. Эта ситуация очень серьезная и быстро ухудшается. Мы не должны себя убаюкивать, следует держать ее под контролем", - сказала премьер-министр.

"Режим чрезвычайной ситуации вводится на основании Закона о чрезвычайных полномочиях на тех же основаниях, что и год назад в марте", - подчеркнула она.

Рассматривается вариант ограничении передвижения минимумом, необходимым в данном районе. Так, передвигаться по району можно будет только для посещения продуктового магазина или аптеки.

Правительства внесло на рассмотрение парламента предложение о закрытии с 8 марта ресторанов. Оно предусматривает закрытие мест общепита на три недели. Закрытие не коснется таких заведений, к примеру, как столовые на рабочих местах или в домах для престарелых. Также продажа еды навынос будет возможна даже во время локдауна.

Как ожидается, парламент рассмотрит его в срочном порядке, на что может уйти до четырех дней.

По словам Марин, правительство в следующий раз оценит ситуацию в среду.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]