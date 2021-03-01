В Финляндии объявили чрезвычайную ситуацию из-за COVID-19

В Финляндии в связи с распространением коронавируса с понедельника вводится чрезвычайная ситуация по всей стране.
Как сообщила на пресс-конференции премьер-министр Санна Марин (Sanna Marin), Государственный совет принял это решение по согласованию с президентом.
"Мы уже заранее готовим все возможные инструменты и готовы к тому что можем оказались в ситуации, когда их нужно использовать. Эта ситуация очень серьезная и быстро ухудшается. Мы не должны себя убаюкивать, следует держать ее под контролем", - сказала премьер-министр.
"Режим чрезвычайной ситуации вводится на основании Закона о чрезвычайных полномочиях на тех же основаниях, что и год назад в марте", - подчеркнула она.
Рассматривается вариант ограничении передвижения минимумом, необходимым в данном районе. Так, передвигаться по району можно будет только для посещения продуктового магазина или аптеки.
Правительства внесло на рассмотрение парламента предложение о закрытии с 8 марта ресторанов. Оно предусматривает закрытие мест общепита на три недели. Закрытие не коснется таких заведений, к примеру, как столовые на рабочих местах или в домах для престарелых. Также продажа еды навынос будет возможна даже во время локдауна.
Как ожидается, парламент рассмотрит его в срочном порядке, на что может уйти до четырех дней.
По словам Марин, правительство в следующий раз оценит ситуацию в среду.
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