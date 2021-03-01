Украина ожидает поставок вакцины Coronavac из Китая - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины ожидает поставку вакцины Coronavac, произведенной китайским производителем Sinovac и закупленной Минздравом за средства госбюджета, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы ждем поставку Coronavac, по контракту вакцина должна быть поставлена до 6 марта с предоставлением всех документов по поводу эффективности", - сказал министр агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Степанов отметил, что "государство полностью защищено с точки зрения банковских гарантий".

Он подчеркнул, что в настоящее время перечень производителей вакцин расширяется. "Производители вакцин постоянно добавляются, сегодня это 3-4 производителя в мире, а завтра - 10", - сказал он.