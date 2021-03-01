Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0531 RUR   0.0229 GBR   2.3751 TRY   0.2296

Цена на нефть

26.02 $/bbl   WTI 61.50 -2.03 Brent 64.42 -2.46

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 01.03.2021 22:20

Украина ожидает поставок вакцины Coronavac из Китая - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины ожидает поставку вакцины Coronavac, произведенной китайским производителем Sinovac и закупленной Минздравом за средства госбюджета, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы ждем поставку Coronavac, по контракту вакцина должна быть поставлена до 6 марта с предоставлением всех документов по поводу эффективности", - сказал министр агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Степанов отметил, что "государство полностью защищено с точки зрения банковских гарантий".

Он подчеркнул, что в настоящее время перечень производителей вакцин расширяется. "Производители вакцин постоянно добавляются, сегодня это 3-4 производителя в мире, а завтра - 10", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, КИТАЙ, ВАКЦИНА, ПОСТАВКА


Похожие новости


Лидеры США и Китая подтвердили заинтересованность в мирном урегулировании ситуации на Украине Санкции - это не лучший способ урегулирования конфликта на Украине, заявляют в МИД КНР "Нафтогаз Украины" получит китайские кредиты на проекты замещения газа углем Правительство одобрило привлечение "Нафтогазом Украины" кредита госбанка развития КНР на $4 млрд

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]