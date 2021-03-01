Грузинская оппозиция заявляет об обещании ЕС оказать содействие в урегулирование политического кризиса в республике

Лидеры грузинских оппозиционных партий в понедельник на встрече с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем обсудили роль ЕС в урегулировании политического кризиса в Грузии, сообщила журналистам одна из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Саломе Самадашвили.
"Мы все отлично понимаем, что выход из политического кризиса в Грузии обязательно должен быть найден, так как возможные его негативные процессы могут устраивать только лишь Россию, поэтому у Евросоюза есть свои геополитические интересы в нашей стране. На состоявшейся встрече с господином Мишелем мы изложили свою позицию о путях выхода из создавшегося по вине властей кризиса", - заявила Самадашвили, которая являлась участницей встречи.
Она отметила, что для начала диалога с властями оппозиция требует немедленного освобождения из заключения председателя ЕНД Никанора Мелия и назначения новых парламентских выборов.
Кроме того, по ее словам, Мишель на встрече "заверил нас (оппозицию), что Евросоюз будет постоянно включен в урегулировании политического кризиса в Грузии".
Президент Европейского совета Мишель в понедельник провел встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, лидерами оппозиционных партий. В эти часы он встречается в парламенте с его председателем Арчилом Талаквадзе.
Матвиенко просит коллегу из Азербайджана посодействовать возвращению на родину задержанных в ходе войны в Карабахе армянских женщин
Пашинян пришел к выводу, что его неправильно информировали по поводу "Искандеров"
Военнослужащий ВС Азербайджана погиб из-за нарушения правил безопасности
Vitol запустил продажи "зеленого" СПГ
Киргизия может импортировать из Казахстана до 1 ТВт электроэнергии
Индия к 2040г может увеличить импорт СПГ в 4 раза, ожидают в РФ
Турецкие отели ждут притока иностранных туристов в июне
В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19 на фоне снижения числа тестов
У украинских дипломатов на границе с Польшей изъяли валюту, 16 кг золота и почти 9 тыс. блоков сигарет
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Кампания на Новруз от Yelo Bank для бизнесменов
Банк Республика предлагает кредиты реальному сектору со скидкой 5%
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам