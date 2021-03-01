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Регион 01.03.2021 18:11

Грузинская оппозиция заявляет об обещании ЕС оказать содействие в урегулирование политического кризиса в республике

Лидеры грузинских оппозиционных партий в понедельник на встрече с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем обсудили роль ЕС в урегулировании политического кризиса в Грузии, сообщила журналистам одна из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Саломе Самадашвили.

"Мы все отлично понимаем, что выход из политического кризиса в Грузии обязательно должен быть найден, так как возможные его негативные процессы могут устраивать только лишь Россию, поэтому у Евросоюза есть свои геополитические интересы в нашей стране. На состоявшейся встрече с господином Мишелем мы изложили свою позицию о путях выхода из создавшегося по вине властей кризиса", - заявила Самадашвили, которая являлась участницей встречи.

Она отметила, что для начала диалога с властями оппозиция требует немедленного освобождения из заключения председателя ЕНД Никанора Мелия и назначения новых парламентских выборов.

Кроме того, по ее словам, Мишель на встрече "заверил нас (оппозицию), что Евросоюз будет постоянно включен в урегулировании политического кризиса в Грузии".

Президент Европейского совета Мишель в понедельник провел встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, лидерами оппозиционных партий. В эти часы он встречается в парламенте с его председателем Арчилом Талаквадзе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ЕВРОСОВЕТ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]