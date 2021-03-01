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Дальнее зарубежье 01.03.2021 17:40

Супруга британской королевы принца Филиппа перевели в другую больницу

Супруга британской королевы - 99-летнего принца Филиппа - перевели в другую больницу, где ему проведут обследование сердца и продолжат лечить от инфекции, сообщает издание The Daily Mail со ссылкой на Бакингемский дворец.

"Герцога Эдинбургского сегодня перевезли из больницы короля Эдуарда в больгницу Святого Варфоломея, где врачи продолжат лечить его от инфекции, а также проведут тесты и обследования ранее существовавшего сердечного заболевания", - приводит издание заявление Бакингемского дворца.

Ожидается, что принц останется в больнице по меньшей мере до конца недели.

99-летнего принца 17 февраля доставили в частную больницу короля Эдуарда VII в Лондоне из-за плохого самочувствия. Сообщалось, что это не связано с коронавирусом. После госпитализации супруга королева осталась в Виндзоре. Они оба получили прививки от COVID-19 в январе.

Принцу Филиппу 10 июня должно исполниться сто лет. Он перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПРИНЦ, БОЛЬНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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