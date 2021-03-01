Супруга британской королевы принца Филиппа перевели в другую больницу

Супруга британской королевы - 99-летнего принца Филиппа - перевели в другую больницу, где ему проведут обследование сердца и продолжат лечить от инфекции, сообщает издание The Daily Mail со ссылкой на Бакингемский дворец.
"Герцога Эдинбургского сегодня перевезли из больницы короля Эдуарда в больгницу Святого Варфоломея, где врачи продолжат лечить его от инфекции, а также проведут тесты и обследования ранее существовавшего сердечного заболевания", - приводит издание заявление Бакингемского дворца.
Ожидается, что принц останется в больнице по меньшей мере до конца недели.
99-летнего принца 17 февраля доставили в частную больницу короля Эдуарда VII в Лондоне из-за плохого самочувствия. Сообщалось, что это не связано с коронавирусом. После госпитализации супруга королева осталась в Виндзоре. Они оба получили прививки от COVID-19 в январе.
Принцу Филиппу 10 июня должно исполниться сто лет. Он перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году.
Матвиенко просит коллегу из Азербайджана посодействовать возвращению на родину задержанных в ходе войны в Карабахе армянских женщин
Пашинян пришел к выводу, что его неправильно информировали по поводу "Искандеров"
Военнослужащий ВС Азербайджана погиб из-за нарушения правил безопасности
Vitol запустил продажи "зеленого" СПГ
Киргизия может импортировать из Казахстана до 1 ТВт электроэнергии
Индия к 2040г может увеличить импорт СПГ в 4 раза, ожидают в РФ
Турецкие отели ждут притока иностранных туристов в июне
В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19 на фоне снижения числа тестов
У украинских дипломатов на границе с Польшей изъяли валюту, 16 кг золота и почти 9 тыс. блоков сигарет
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Кампания на Новруз от Yelo Bank для бизнесменов
Банк Республика предлагает кредиты реальному сектору со скидкой 5%
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам