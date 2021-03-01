Глава ФРБ Ричмонда оптимистичен в отношении восстановления экономики США

Экономика США продолжит восстанавливаться после пандемии COVID-19 в этом году, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин в интервью The Wall Street Journal.

Вакцинация от коронавирусной инфекции, отложенный потребительский спрос, высокий уровень сбережений и перспектива дальнейшей финансовой помощи со стороны государства предполагают, что экономика готова к очень здоровой весне и лету.

"Я действительно думаю, что мы находимся в той точке, где на горизонте виднеется просвет", - сказал он.

Также Баркин отметил отсутствие обеспокоенности ростом доходности гособлигаций.

В этом году глава ФРБ Ричмонда входит в состав голосующих членов Комитета по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы.

Большинство других представителей FOMC согласны с тем, что внедрение вакцин должно помочь экономике вернуться в нормальное состояние и добиться уверенного роста в этом году, за которым последует более медленный подъем в 2022 году, отмечает WSJ. Также по мере восстановления экономики ожидается снижение уровня безработицы.

Между тем в последнее время определенное беспокойство вызывает существенный рост доходности US Treasuries. Теоретически это может замедлить темпы восстановления экономики из-за повышения стоимости заимствований. Однако представители Федрезерва полагают, что повышение доходности отражает более благоприятные экономические перспективы, в связи с чем ему не надо заниматься решением этой проблемы.

"На самом деле, я был бы разочарован, если бы доходность не росла по мере улучшения прогнозов", - сказал Баркин. Он добавил, что процентные ставки госбумаг остаются значительно ниже, чем они были до пандемии.

Президент ФРБ Ричмонда по-прежнему уверен, что ФРС достигнет своей цели по устойчивому повышению инфляции до 2% в долгосрочной перспективе, чего центральный банк не может добиться с момента принятия этого целевого уровня в 2012 году.