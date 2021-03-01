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Макроэкономика 01.03.2021 17:43

Глава ФРБ Ричмонда оптимистичен в отношении восстановления экономики США

Экономика США продолжит восстанавливаться после пандемии COVID-19 в этом году, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин в интервью The Wall Street Journal.

Вакцинация от коронавирусной инфекции, отложенный потребительский спрос, высокий уровень сбережений и перспектива дальнейшей финансовой помощи со стороны государства предполагают, что экономика готова к очень здоровой весне и лету.

"Я действительно думаю, что мы находимся в той точке, где на горизонте виднеется просвет", - сказал он.

Также Баркин отметил отсутствие обеспокоенности ростом доходности гособлигаций.

В этом году глава ФРБ Ричмонда входит в состав голосующих членов Комитета по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы.

Большинство других представителей FOMC согласны с тем, что внедрение вакцин должно помочь экономике вернуться в нормальное состояние и добиться уверенного роста в этом году, за которым последует более медленный подъем в 2022 году, отмечает WSJ. Также по мере восстановления экономики ожидается снижение уровня безработицы.

Между тем в последнее время определенное беспокойство вызывает существенный рост доходности US Treasuries. Теоретически это может замедлить темпы восстановления экономики из-за повышения стоимости заимствований. Однако представители Федрезерва полагают, что повышение доходности отражает более благоприятные экономические перспективы, в связи с чем ему не надо заниматься решением этой проблемы.

"На самом деле, я был бы разочарован, если бы доходность не росла по мере улучшения прогнозов", - сказал Баркин. Он добавил, что процентные ставки госбумаг остаются значительно ниже, чем они были до пандемии.

Президент ФРБ Ричмонда по-прежнему уверен, что ФРС достигнет своей цели по устойчивому повышению инфляции до 2% в долгосрочной перспективе, чего центральный банк не может добиться с момента принятия этого целевого уровня в 2012 году.

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Тэги: США, ФРБ, ЭКОНОМИКА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]