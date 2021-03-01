Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0531 RUR   0.0229 GBR   2.3751 TRY   0.2296

Цена на нефть

26.02 $/bbl   WTI 61.50 -2.03 Brent 64.42 -2.46

Погода в Баку

  ночь день

Регион 01.03.2021 18:35

В Ереване начался митинг за отставку премьера Пашиняна


В центре Еревана на проспекте Баграмяна начался митинг оппозиции с требованием отставки премьера Никола Пашиняна и правительства.

Как сообщает в понедельник корреспондент "Интерфакса", на проспекте сооружена сцена. Проспект Баграмяна, где расположены здания парламента и президентской резиденции, перекрыт с 25 февраля, там установлены также палатки, в которых ночуют демонстранты.

Обстановка в Армении резко обострилась в минувший четверг после того, как Главный штаб Вооруженных сил страны выпустил заявление с требованием отставки Пашиняна и правительства.

Это заявление последовало после того, как 24 февраля президент Армении Саркисян подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении. Как сообщила пресс-служба президента, указ об освобождении подписан по предложению Пашиняна. Ранее Хачатрян поставил под сомнение заявления Пашиняна о том, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандер" не взорвались или взорвались лишь на 10%".

Пашинян 25 февраля в ответ на требование его отставки со стороны Вооруженных сил Армении заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении Гаспаряна.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ОППОЗИЦИЯ, МИТИНГ


Похожие новости


Оппозиция Армении требует от Генпрокуратуры ареста Пашиняна за госизмену Несколько лидеров оппозиции задержаны в ходе акции с требованием отставки премьера Армении Отсрочка отставки Пашиняна угрожает Армении, считают в оппозиции Пашинян заявил, что не позволит оппозиции захватить власть в Армении Азербайджану перейдет в Нагорном Карабахе более 180 населенных пунктов, а не 121 Армянская оппозиция потребовала отставки Пашиняна из-за ситуации в Карабахе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]