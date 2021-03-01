В Ереване начался митинг за отставку премьера Пашиняна

В центре Еревана на проспекте Баграмяна начался митинг оппозиции с требованием отставки премьера Никола Пашиняна и правительства.
Как сообщает в понедельник корреспондент "Интерфакса", на проспекте сооружена сцена. Проспект Баграмяна, где расположены здания парламента и президентской резиденции, перекрыт с 25 февраля, там установлены также палатки, в которых ночуют демонстранты.
Обстановка в Армении резко обострилась в минувший четверг после того, как Главный штаб Вооруженных сил страны выпустил заявление с требованием отставки Пашиняна и правительства.
Это заявление последовало после того, как 24 февраля президент Армении Саркисян подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении. Как сообщила пресс-служба президента, указ об освобождении подписан по предложению Пашиняна. Ранее Хачатрян поставил под сомнение заявления Пашиняна о том, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандер" не взорвались или взорвались лишь на 10%".
Пашинян 25 февраля в ответ на требование его отставки со стороны Вооруженных сил Армении заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении Гаспаряна.
Матвиенко просит коллегу из Азербайджана посодействовать возвращению на родину задержанных в ходе войны в Карабахе армянских женщин
Пашинян пришел к выводу, что его неправильно информировали по поводу "Искандеров"
Военнослужащий ВС Азербайджана погиб из-за нарушения правил безопасности
Vitol запустил продажи "зеленого" СПГ
Киргизия может импортировать из Казахстана до 1 ТВт электроэнергии
Индия к 2040г может увеличить импорт СПГ в 4 раза, ожидают в РФ
Турецкие отели ждут притока иностранных туристов в июне
В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19 на фоне снижения числа тестов
У украинских дипломатов на границе с Польшей изъяли валюту, 16 кг золота и почти 9 тыс. блоков сигарет
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Кампания на Новруз от Yelo Bank для бизнесменов
Банк Республика предлагает кредиты реальному сектору со скидкой 5%
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам